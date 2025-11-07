ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Чугуев атаковали более десятка дронов: пострадали учебное заведение и гражданское предприятие

В Чугуеве в Харьковской области ночью Россия направила более 10 ударных беспилотников по городу. Есть попадания по гражданским объектам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что под удар попали гражданское предприятие и учебное заведение. В местах попадания вспыхнули масштабные пожары. В настоящее время спасатели и все экстренные службы работают на месте.

«Вновь мишенью врага стал наш город. Более 10 беспилотников враг направился на Чугуев. Предварительно пострадали гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар. Экстренные службы работают», — отметила Минаева.

Кроме того, в районе учебного заведения поврежден ряд частных жилых домов. По предварительной информации, один из домов горит.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что в Киеве — воздушная тревога: угроза применения баллистики .

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie