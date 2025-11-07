Чугуев атаковали более десятка дронов: пострадали учебное заведение и гражданское предприятие

ПВО / © tsn.ua

Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что под удар попали гражданское предприятие и учебное заведение. В местах попадания вспыхнули масштабные пожары. В настоящее время спасатели и все экстренные службы работают на месте.

«Вновь мишенью врага стал наш город. Более 10 беспилотников враг направился на Чугуев. Предварительно пострадали гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар. Экстренные службы работают», — отметила Минаева.

Кроме того, в районе учебного заведения поврежден ряд частных жилых домов. По предварительной информации, один из домов горит.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

