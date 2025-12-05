- Дата публикации
-
Украина
Чугуевская громада подверглась массированному ночному обстрелу: вражеские БПЛА вызвали два пожара
Около 22:00 Чугуевская община снова оказалась под массированным вражеским обстрелом: российские БПЛА поразили неработающее промышленное предприятие и здание в отдаленном микрорайоне, вызвав пожары. Спасатели ГСЧС работают на месте, пострадавшие не зафиксированы.
Около 22:00 российские войска совершили очередной массированный обстрел по Чугуевскому обществу.
Об этом сообщила мэр Галина Минаева.
По ее словам, удар беспилотников пришелся по неработающему промышленному предприятию. Поврежден административный корпус, на территории возник пожар. Спасатели ГСЧС работают над ее локализацией и ликвидацией. Площадь возгорания и размер ущерба уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
Также зафиксировано три прилета БПЛА в отдаленном микрорайоне Чугуева. Попадание произошло в здание, которое уже было разрушено предварительными обстрелами. В результате атаки снова возник пожар, жертв нет. Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте.
Официальные службы призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.