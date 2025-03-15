Чуть не погиб от холода: пограничники спасли заблудившегося в горах нарушителя (фото)

Нарушителя быстро доставили в больницу, медики диагностировали у него всеобщее переохлаждение.

Житель Сумщины двое суток безрезультатно бродил по горам на Закарпатье, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией. В конце концов, он сам должен был вызвать помощь.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram и обнародовала фото.

Пограничники совместно со спасателями нашли мужчину очень вовремя – он был истощен и нуждался в неотложной помощи.

Нарушителя быстро доставили в больницу, медики диагностировали у него всеобщее переохлаждение.

Нарушителя быстро доставили в больницу, медики диагностировали у него всеобщее переохлаждение / Фото: Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба в очередной раз предостерегает: горная местность особенно опасна в зимне-весенний период. Нарушение закона может стоить вам жизни!

Нарушителя быстро доставили в больницу, медики диагностировали у него всеобщее переохлаждение / Фото: Госпогранслужба Украины

Нарушителя быстро доставили в больницу, медики диагностировали у него всеобщее переохлаждение / Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, в Полтавской области в Кременчугском районном ТЦК и СП произошли два случая уклонения от военной службы путем самоувечья. 25-летний мужчина демонстративно разорвал руки ключами после того, как узнал, что он признан годным к службе, в тот же день подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный. В обоих случаях первичную медицинскую помощь предоставили врачи военно-врачебной комиссии.

Читайте также: