Чуть не попали под пресс: в Виннице вместе с макулатурой в коробке сдали котят

Чуть не попали под пресс: в Виннице вместе с макулатурой в коробке сдали котят

Животных от гибели спасли работники сортировочные, которые вовремя их увидели.

В Виннице на предприятие сортировки вторсырья подбросили котят. Животных сдали вместе с макулатурой.

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Об этом сообщает "Суспільне".

На винницком предприятии по сортировке вторсырья работники, которые запускали пресс, в коробках с макулатурой обнаружили двоих котят. Животных увидели перед тем, как уже должны были отправить на переработку полученную вторсырье.

фото: Общественное Винница

"Котят подбросили к коробке с макулатурой, чтобы больше заработать. Вместе с макулатурой сюда приезжает много разного. Иногда люди, которые хотят заработать больше денег, — кладут кирпич, мусор, отходы, но вот этот случай поразил наверное всех. Поражает безжалостность и бессердечность людей", — говорит директор предприятия Владимир Воловодюк.

Он отмечает, что найти, кто именно подбросил животных на предприятие, — невозможно, поскольку каждый сюда привозят сотни килограммов макулатуры.

фото: Общественное Винница

Несколько дней котята прожили на сортировочном предприятии, а впоследствии нашли любящих хозяев. Их разобрали работники, которые спасли их от гибели.

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