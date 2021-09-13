Чуть не выбросила ребенка из окна: в Запорожье женщина выставила малыша на подоконник и выкрикивала непонятные вещи (видео)

Чуть не выбросила ребенка из окна: в Запорожье женщина выставила малыша на подоконник и выкрикивала непонятные вещи (видео)

Опасные действия женщины заметили очевидцы и вызвали полицию.

В Запорожье на проспекте Соборности женщина открыла окно и поставила ребенка на край подоконника. При этом она бормотала что-то непонятное.

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Видео инцидента выложили в телеграмм-канале its_zp.

На кадрах видно как мать поставила девочку примерно 2-4 лет лет край подоконника и почти не держит. Такие опасные действия женщины заметили очевидцы и вызвали полицию. Люди кричали матери ребенка, чтобы она убрала его с подоконника, на что та не реагировала и выкрикивала в ответ что-то непонятное.

В телеграмм-канале сообщают, что женщиной на видео может быть местная жительница, которая в апреле 2019 года также совершала подобное со своей дочерью по этому же адресу. Тогда очевидцы обратились в полицию, но те не смогли попасть в квартиру, поэтому вызвали спасателей, которые открыли дверь. Ребенка тогда отдали отцу, а его мать передали в руки медиков.

Напомним, что Днепре женщина пыталась покончить с собой, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате ее годовалый сын умер, сама же мать попала в реанимацию.

В Запорожье женщина чуть не выбросила ребенка из окна

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