Чуть не затоптали охранника и не выломали двери: в Днепре покупатели штурмом брали магазин секонд-хенда (видео)

Толпа покупателей ошалело ломилась в открытую дверь.
В Днепре горожане устроили штурм магазина подержанной одежды в день завоза. Толпа покупателей яростно пыталась втиснуться в приоткрытую дверь.
Видео давки выложили в сеть.
В Днепре местные жители штурмовали магазин секонд хенда. На кадрах видно, как скопище покупателей сплотилось в несколько рядов у входа и изо всех сил пытается "просочиться" в узкий проем двери, снося все на своем пути. Причем с молодыми людьми на равных соревнуются за право первым схватить только ввезенную одежду и пенсионеры.
Охранника, который изо всех сил пытается удержать железную ограду, буквально бросает из стороны в сторону.
Из положительного в этой ситуации — большинство покупателей в масках.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Что же вы нас так позорите?
- За трусы готовы друг другу горло перегрызть.
- Стадо ...