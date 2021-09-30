Чуть не затоптали охранника и не выломали двери: в Днепре покупатели штурмом брали магазин секонд-хенда (видео)

Толпа покупателей ошалело ломилась в открытую дверь.

В Днепре горожане устроили штурм магазина подержанной одежды в день завоза. Толпа покупателей яростно пыталась втиснуться в приоткрытую дверь.

Видео давки выложили в сеть.

В Днепре местные жители штурмовали магазин секонд хенда. На кадрах видно, как скопище покупателей сплотилось в несколько рядов у входа и изо всех сил пытается "просочиться" в узкий проем двери, снося все на своем пути. Причем с молодыми людьми на равных соревнуются за право первым схватить только ввезенную одежду и пенсионеры.

Охранника, который изо всех сил пытается удержать железную ограду, буквально бросает из стороны в сторону.

Из положительного в этой ситуации — большинство покупателей в масках.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Что же вы нас так позорите?

За трусы готовы друг другу горло перегрызть.

Стадо ...

Напомним, что в Киеве посетители устроили шокувальну толкотню на открытии секонд хенда. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение.

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