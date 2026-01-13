Слухи об "оккупации" Андреевки в Сумской области: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Сумская область

Реклама

В ВСУ прокомментировали ситуацию на Сумском направлении фронта. Да, Андреевка находится под контролем Украины.

Об этом в эфире «КИИВ24» рассказал Вадим Карпяк, пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

«Противник не оставляет своих попыток штурмовать Андреевку силами морской пехоты, но их штурмы терпят неудачу», — отмечает Вадим Карпяк, спикер 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

Реклама

Недавно до 8 российских военных проникли на край села Андреевка. Там они были полностью уничтожены.

Читайте также ВСУ сорвали попытку РФ создать плацдарм на Сумщине

«То, что они дошли до предела Андреевки, дало основания предполагать так называемую «оккупацию», что мы абсолютно не подтверждаем. Отсюда могли возникнуть следующие слухи. Сейчас Андреевка под нашим контролем, как и была. Враг на оттяжке, но не оставляет попыток атаковать населенный пункт. Мы дальше работаем», — заключил Карпьяк.

Отметим, что аналитический проект DeepState 7 января написал, что россияне оккупировали Андреевку и Новомарково. Также фиксировалось продвижение вблизи Майского.

Позже в ВСУ ответили, захватили ли россияне Андреевку.

Реклама

«Официально и со всей ответственностью извещаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск „Курск“. Так что ни о какой оккупации и речи не может быть», — говорится в обращении военных.