Чувствовал себя "русским человеком": житель Харьковщины сдавал оккупантам позиции ВСУ (фото, видео)

Сотрудники спецслужбы задержали жителя Чугуевского района Харьковской области, сдававшего позиции украинских военных.

Информацию о перемещении ВСУ, которую предоставлял коллаборант, в дальнейшем передавали российской спецслужбе.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Харьковской области.

"СБУ в Харьковской области задержала идеологического сторонника "русского мира". Установлено, что фигурант посредством социальных сетей передавал представителю РФ информацию о перемещении, движении и расположении техники и личном составе Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны. В дальнейшем информацию предоставляли сотрудникам ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

Злоумышленник признался, что уже давно чувствует себя "русским человеком" и с начала вторжения РФ имел острое желание помочь оккупационным войскам достичь их целей.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (по факту несанкционированного распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) УК Украины.

Читайте также: