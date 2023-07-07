Чувствуется определенный хаос: враг начал перегруппировку из-за контрнаступления ВСУ

У российских агрессоров ощущается определенный хаос из-за того, что ВСУ вклинились в оборону на Таврическом направлении на достаточное расстояние, поэтому захватчики начали проводить перегруппировку.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Он отметил, что украинские военные успешно закрепляются на новых рубежах и готовы продолжать освобождать украинскую землю от российских захватчиков.

"В течение суток наши ударные подразделения продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, проводят разминирование, аэроразведку местности, наносят огненное поражение и осуществляют меры контрбатарейной борьбы, в готовности продолжать наступательные действия", – заявил Шершень.

Военных рассказал, что в зоне ответственности группировки Таврия российские захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также Шершень сообщил, что враг ведет активную оборону на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сосредотачивая колоссальные усилия на недопущении продвижения вперед украинских сил.

Напомним, ранее сообщалось, что главная преграда на пути ВСУ на Таврическом направлении – это минно-взрывные заграждения оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях и пытаются прорвать нашу оборону.

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