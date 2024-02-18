"Чувствую радость, свободу": пропаганда РФ показала благодарящего жителя Авдеевки за "освобождение"

Пропагандисты продолжают шокировать своим цинизмом и пытаются убедить, что их варварские разрушительные действия – это "освобождение".
Российские пропагандисты взяли комментарий у жителя Авдеевки, который благодарит оккупантов за освобождение и говорит, что "наконец-то он дома".
Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Чувствую радость, свободу. Мы – дома. Спасибо всем, спасибо России. Наконец-то свобода", – говорит мужчина по имени Алексей.
И можно было бы подумать, что это актер, которого оккупанты привезли для постановочного ролика. Таким образом, пропагандисты действовали уже неоднократно. Но в Сети нашли фото за 8 января этого года, на котором видно похожего на "актера" мужчину, стоящего в очереди за гуманитаркой в Авдеевке.
Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.
Украинские военные показали эвакуацию одной из последних жительниц Авдеевки.
Читайте также:
- Отступление из Авдеевки: в Reuters назвали последствия оккупации города
- Кто "сдал" Авдеевку: военный ВСУ дал жесткое объяснение
- "Противник пытается прорваться": в 3-й штурмовой бригаде рассказали об обороне возле Авдеевки