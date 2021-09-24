Чужая одежда, а на лице и руках тонны грима: появились новые подробности смерти украинца в Польше

Следствие по факту смерти украинца — продолжается.

Дмитрия Никифоренко, который погиб при загадочных обстоятельствах в польском городе Вроцлав, вернули в Украину только через две недели и с большим количеством грима на лице.

Об этом изданию "Факты" рассказал отец погибшего Сергей Никифоренко.

Также читайте Побил кулаками и молотком: под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за ужасное убийство

"Через две недели после гибели, Дмитрия наконец привезли домой из Польши в гробу, одетым в чужую одежду. На лице и руках тонны грима. Но нам — родителям, родным и близким — даже не позволили обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания. Мол, ведется следствие, тела еще нельзя прикасаться. Процедура доставки тела домой стоила около четырех тысяч евро", — рассказал отец погибшего Сергей Никифоренко.

Мужчина также добавил, что собрать такую сумму в один момент семья не могла. Поэтому пришлось взять деньги, которые Дмитрий откладывал на свадьбу. Помог им и коллектив немировского лицея №2, где учился украинец, а также его друзья, земляки и коллеги.

Что именно стало причиной смерти, все еще неизвестно. По предварительной информации, которую опубликовала польская Gazeta Wyborcza, парень "возвращался автобусом домой после распития спиртных напитков с коллегами по работе. По одной из версий, он заснул в автобусе, по другой — странно вел себя, бился головой об окно. Поэтому водитель вызвал скорую помощь и полицейский патруль".

Во время экспертизы в крови Дмитрия якобы нашли 1,5 промилле алкоголя и поместили его в вытрезвитель. По словам местных копов, украинец "агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники". Позже стало известно, что Дмитрий Никифоренко скончался.

"На шее остались черно-синие следы. Словно кто-то стал Дмитрию на шею. Были непонятные гематомы, следы от ран, где кровь запеклась на локтях и ногах. Медицинский эксперт пояснил, отводя глаза, что Дмитрий, умирая, неудачно упал и ударился", — написали "Факты".

Напомним, что на Буковине нашли мертвым 24-летнего пограничника: родные говорят — мужчину убили.

Новости Украины: в Житомире мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть двойное убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку