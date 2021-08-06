"Чужие под домом": Дугар подозревает, что за ней ведется слежка

"Чужие под домом": Дугар подозревает, что за ней ведется слежка

Девушка предполагает, что ее хотят запугать и вызвать давление на психологическое состояние.

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, военная медсестра Яна Дугар подозревает, что за ней ведется наблюдение. Она рассказала, что параллельно с исчезновением и впоследствии убийства главы "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова, определенные события происходят и с ней.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Крайним время в стране происходят ряд событий, одна из них — повешен председатель Беларусского дома в Украине — Виталий Шишов ..! Параллельно происходят определенные события со мной:

замечаю (опять) на себе "глаза";

срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах);

чужие под домом;

видеосообщения о том, как за мной следят", — делится Дугар.

Девушка предполагает, что таким образом ее хотят запугать и вызвать давление на психологическое состояние.

"Поэтому хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Форуме мыслей о самоубийстве — я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние — в норме!

Я прекрасно помню письма Андрей Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными! Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих тех, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных !!!", — подчеркнула фигурантка дела Шеремета.

Напомним:

3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным руководителя ОО "Беларусский дом в Украине" Виталия Шишова.

руководителя ОО "Беларусский дом в Украине" Виталия Шишова. Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Беларусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

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