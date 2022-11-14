Чужие среди своих: в РФ вояк обязали отчитываться о наличии родственников в Украине

В РФ военнослужащие обязали сообщать о родственниках в Украине.

В Забайкальском крае в России в подразделениях ВС РФ ввели новшества. Воины должны честно признаваться, что у них есть родственники в Украине.

Об этом сообщает ASTRA.

Как рассказывают военнослужащие в/ч 63559, на днях в части раздали бланки рапортов, где нужно указать персональные данные родных из Украины, если таковые имеются.

Между тем, в Магадане ситуация еще хуже. Здесь заставляют руководителей "работать" с работниками сферы культуры, родом из Украины.

Так Министерство культуры и туризма Магаданской области требует от всех подведомственных учреждений мониторить "настроения в коллективах" с целью выявления негативного отношения к войне в Украине.

Особое внимание Министр Людмила Горлачева требует обратить на поведение работников, имеющих гражданство или выходцев из Украины.

Отчитываться о "проведенных мероприятиях" руководителям подведомственных министерству учреждений предлагается до "первого числа отчетного месяца".

Напомним, что в России ФСБ ввела борьбу с "изменниками" в рядах Вооруженных сил РФ. Благодаря активной работе спецслужб стали исчезать военнослужащие украинского происхождения.

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