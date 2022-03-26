ЧВК "Вагнер" готовила покушение на Зеленского и Шмыгаля — Лубкивский

Все соответствующие подтверждения получит Международный трибунал.
Вагнеровцы готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля.
Об этом сообщает CNN.
По словам советника министра обороны Маркияна Лубкивского, ЧВК "Вагнер" готовила покушение против президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Доказательства ликвидации высшего руководства Украины имеют спецслужбы, а Международный суд их получит.
Лубкивский отметил, что присутствие в Киеве руководства государства, в частности президента, главы правительства и парламента, поддерживает моральный дух армии, а также обычных украинцев.
Ликвидировать Зеленского и Шмыгаля вагнеровцам не удалось.
Напомним, что в Украину отправили очередную группу боевиков, которые могут попытаться ликвидировать высшее военно-политическое руководство нашей страны. Как стало известно, группу боевиков возглавляет пропагандист и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В нашу страну военных преступников отправили для того, чтобы попытаться провести атаки в сторону руководства Украины.