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ЧВК "Вагнер" готовила покушение на Зеленского и Шмыгаля — Лубкивский

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ЧВК "Вагнер" готовила покушение на Зеленского и Шмыгаля — Лубкивский

Сайт президента Украины

Все соответствующие подтверждения получит Международный трибунал.

Вагнеровцы готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля.

Об этом сообщает CNN.

По словам советника министра обороны Маркияна Лубкивского, ЧВК "Вагнер" готовила покушение против президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Доказательства ликвидации высшего руководства Украины имеют спецслужбы, а Международный суд  их получит.

Лубкивский отметил, что присутствие в Киеве руководства государства, в частности президента, главы правительства и парламента, поддерживает моральный дух армии, а также обычных украинцев.

Ликвидировать Зеленского и Шмыгаля вагнеровцам не удалось.

Напомним, что в Украину отправили очередную группу боевиков, которые могут попытаться ликвидировать высшее военно-политическое руководство нашей страны. Как стало известно, группу боевиков возглавляет пропагандист и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В нашу страну военных преступников отправили для того, чтобы попытаться провести атаки в сторону руководства Украины.

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