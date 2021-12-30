Чья елка самая дорогая: какие украинские города потратили больше всего денег на празднование Нового года

Чья елка самая дорогая: какие украинские города потратили больше всего денег на празднование Нового года

Оказалось, что самая дорогая елочка не в столице.

Чья елка самая дорогая. Активисты движения "Чесно" посчитали, сколько украинские города тратят на празднование Нового года.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 декабря.

Оказалось, что самая дорогая елка не в столице, а в Днепре. Там на нее, а также украшения, иллюминацию и подарки потратили 75 миллионов. Среди других городов, где чиновники не слишком себя сдерживали – Одесса с 12 миллионами гривен и Запорожье с более чем 10 миллионами. И только после них идет Киев. В столице потратили 5 миллионов гривен сразу на пять новогодних локаций – по миллиону на каждую. Остальные средства дали спонсоры и благотворители.

Экономные варианты выявили в Ивано-Франковске, где праздник обошелся в 400 тысяч гривен. Полтава и Львов – там на елку и праздник ушло по двести с хвостиком тысяч гривен. Ну и меньше всего денег потратили в Тернополе - 200 тысяч гривен из бюджета на все: от елки до гуляний.

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