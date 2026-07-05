Чья Константиновка: ВСУ показали видео из города и развенчали очередную ложь россиян

Константиновка / © Associated Press

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Украинские военнослужащие обнародовали видео из разных районов Константиновки, подтвердив, что город находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении 19-го армейского корпуса, опубликованном 4 июля.

«Российский режим в очередной раз прибегает к откровенной лжи, выдавая желаемое за действительное. Заявления о якобы захвате Константиновки — это очередной информационный фейк, призванный создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. Реальность другая», — отметили бойцы.

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По их словам, противник не предотвращает попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно оказываются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками.

«Константиновка держится. Силы обороны Украины продолжают выполнять поставленные задачи», — добавили они.

Что происходит в Константиновке — последние новости

Военное командование РФ заявляет, что якобы российские войска оккупировали город Константиновку Донецкой области. Однако в группировке войск «Восток» назвали сообщение россиян ложью и попыткой РФ «нарисовать» успех и оправдать большие потери живой силы.

Этот населенный пункт находится под контролем украинских защитников. Постоянно продолжаются боеприкосновения в некоторых районах города. Вооруженные Силы Украины предпринимают попытки россиян проникнуть в Константиновку и уничтожают захватчиков. Силы обороны наносят удары по логистическим путям войск РФ и местам скопления личного состава.

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Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии агентству Интерфакс-Украина подтвердил, что заявления Путина о Константиновке — ложные.

«Населенный пункт Константиновка находится под контролем сил обороны Украины. Военные части и подразделения 19-го армейского корпуса Группировка войск на восток продолжают ведение оборонной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему», — сказал Ковалев.

Поздно вечером, 3 июля, Путин встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными российскими командирами и заявил о «захвате» Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительных продвижениях» оккупантов в Донецкой области.

На заявление Путина о якобы оккупации Константиновки отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это «очередной российской ложью, чтобы запустить хоть какую-нибудь новость».

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«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский.

Дата публикации 08:47, 05.07.26 Количество просмотров 32 Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины - видео

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