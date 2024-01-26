Стало известно, какое химическое оружие РФ использует на войне в Украине

Россия все чаще использует химическое оружие в Украине.

С начала полномасштабного вторжения РФ не менее 626 раз применила против украинцев химическое оружие. Однако Женевский протокол продолжает игнорировать применение ядовитых газов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Там рассказывают, что россияне неоднократно применяли гранаты со слезоточивым газом, однако также фиксировалось применение люизита – токсичного вещества, содержащего треххлористый мышьяк.

"В декабре 2023 года получены доказательства применения россиянами гранат РГ-Во, содержащих хлорацетофенон, способный убить человека в течение 5 минут", — говорится в сообщении.

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Это прямое нарушение Женевского протокола о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, а также Конвенции о химическом оружии 1993 года.

"Применение россией химического оружия на войне происходит на фоне громких, но безосновательных обвинений в адрес Украины в функционировании биолабораторий, разработке химического и ядерного оружия и т.д.", — сказали там.

Между тем, Украина продолжает призывать международное сообщество отреагировать на применение Россией оружия массового поражения, как на опасный прецедент, подрывающий основы глобальной безопасности.

Добавим, оккупанты увеличивают применение химического оружия в войне против Украины. Возможно, таким образом они испытывают международную реакцию, чтобы затем расширить тип подобного вооружения.

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