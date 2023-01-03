Цифра шокирующая: Шмигаль назвал сумму ущерба, которую Россия нанесла Украине с начала войны

По состоянию на начало 2023 года ущерб Украины из-за российской агрессии составляет более 700 миллиардов долларов. По сравнению с июнем 2022 сумма выросла вдвое.

О премьер-министре Украины Денис Шмигаль сказал во время первого в этом году заседания правительства.

"Совместно с Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на быстрое восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 млрд долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма достигает более 700 млрд долларов", – отметил Шмигаль.

Напомним, в правительстве определили 10 направлений, над которыми будет работать в течение 2023 года. Среди них – энергетический фронт, интеграция Украины в ЕС и НАТО, обеспечение армии и прочее.

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