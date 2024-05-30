Цифровая мобилизация: будут ли электронные повестки и почему "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне

Украинцы снова заговорили о вероятности использования цифровых технологий для повышения эффективности мобилизационной кампании.

Верховная Рада приняла закон, который должен внедрить в Украине полноценный электронный учет военнообязанных. Долго эти изменения упорно продвигали Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил.

ТСН.ua узнал подробности реформы, которая должна улучшить результаты призыва.

Будут ли отправлять повестки через "Резерв+"

18 мая, со вступлением в силу нового закона о мобилизации, стало доступно давно анонсированное мобильное приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные и получить доступ в электронный кабинет военнообязанного.

Украинцы могут обновить свои учетные данные в ТЦК через мобильное приложение "Резерв+", но получить повестку через него нет. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Пока работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", — сказала Черногоренко.

Она также добавила, что с 18 июня в "Резерве+" появится специальный QR-код, который будет передавать данные военнообязанного из реестра "Оберіг".

Что такое реестр "Оберіг"

Хотя первый закон о создании электронного реестра военнообязанных "Оберіг" был принят еще 7 лет назад, полноценная цифровизация учета резервов ВСУ так и не состоялась.

Однако для усовершенствования механизмов верификации и внесения информации в реестр Минобороны настаивало на принятии законопроекта №10062. Его в министерстве назвали "критически важным".

"Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу", – говорилось в заявлении ведомства.

Однако основная идея законодательного новшества заключалась в значительном расширении персональных данных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые будут вноситься в реестр "Оберіг".

В частности, туда из других государственных реестров будет попадать информация о номерах телефона и адресов электронной почты, сведения о владении иностранными языками, сведения о документах, которые дают право гражданину Украины на выезд за границу и возвращаться.

Также в реестре будут сведения о наличии водительского удостоверения и права на владение оружием.

Кроме того, там будет информация о результатах медицинского осмотра и участии гражданина в боевых действиях. Вся эта информация будет доступна через электронный кабинет военнообязанного. Персональные данные в реестр будут вноситься без согласия гражданина, кроме данных о его членах семьи.

Важной новацией закона является создание реестра военнослужащих.

Цель упрощения процесса получения статуса УБД (участника боевых действий) для военных, имеющих на это право. Долго эта процедура была сложной, затянутой во времени и требовала сбора большого количества бумажных справок.

Повестки через "Дію"

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью "Суспільне" сказал, что Минобороны рассматривает возможность приглашать в военнослужащий через электронные уведомления.

Он уточнил, что сначала информацию о военнообязанных из баз данных учитывают и распределят на категории. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, пришлют приглашение, даже если они за границей.

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В Минцифре уже разъясняли, что отправка повесток через "Дію" невозможна, и объединение приложения с реестрами ТЦК не предусматривается.

Глава по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник объяснял, что данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберіг", принадлежащем Минобороны.

"К "Дії" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дія" — это не реестр", — сказал он.

Как будет работать смарт-мобилизация

Минобороны предлагает автоматизировать отбор военных и создать систему рекрутинга. Это вебпортал с вакансиями, который сейчас разрабатывается, и гражданские рекрутинговые агентства по подбору.

Также в реформе предлагается предоставить возможность выбора, где и кем служить, внедрить прозрачные критерии оценки, внедрить требования к профессиональной пригодности и деловой репутации.

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Возможность выбрать специальность и место службы практически уже существует.

"Это будет не просто сайт с вакансиями, – говорит Федоров. – Будет весь флоу: тестирование, рекрутинговый центр, обучение".

Реформа позволит привлечь в ВСУ многие квалифицированные люди гражданских профессий: логистика, финансы, кадры, коммуникации и т.д.

Пришла повестка онлайн: что делать

Хотя пока еще не ввели возможность вручать повестки онлайн, есть случаи, когда ТЦК отправляет SMS или приглашает в военкомат по телефону. Однако это не обязывает человека появляться в соответствующее учреждение.

"Вручение повесток онлайн не только незаконно, они (ТЦК – ред.) могут это делать, но это не несет за собой никаких последствий для человека, то есть это не является подтверждением получения лицом повестки. Как действовать человеку в случае, если он получил повестку онлайн, зависит только от него. Он может пойти выполнять свою обязанность, а может просто не заметить повестку и все", – рассказал "Фактам" глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец.

На сегодняшний день законодательством не предусмотрено вручение повесток онлайн, уверяет юрист.

В "Дії" собираются запустить электронное бронирование

На портале "Дія" запустят функционал электронного бронирования. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По словам чиновника, в ведомстве считают, что это следует сделать как можно быстрее.

"Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра. Все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться положительной дискриминацией. Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", — отметила Черногоренко.

Чиновник добавила, что в настоящее время в Минобороны сделали все, что должно было сделать "с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

В то же время, когда за постановление проголосуют, а это ориентировочно произойдет через три-четыре недели, тогда и запустят функционал, сказала Черногоренко.

Напомним:

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Это означает, что все мужчины 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои данные для военного учета. Прежде всего, речь идет о том, что они должны уточнить актуальный адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты.

Сделать это можно как лично – прибыв в ТЦК или ЦНАП (центр предоставления админуслуг) или дистанционно – через электронный кабинет. В дальнейшем все военнообязанные вынуждены будут обновлять свои данные в течение 60 дней после каждого указа президента о мобилизации.

Если же они этого не сделают, повестки будут посылать на адрес зарегистрированного места жительства.

В новом постановлении указано, что повестку отправят по почте на следующий день после того, как ее подпишет соответствующий руководитель.

В то же время день явки по вызову определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки почтовым заказным письмом с уведомлением о вручении.

Новые правила также предусматривают несколько вариантов подтверждения о вручении повестки: