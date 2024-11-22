Цифровая мобилизация: введут ли трекинг повестки в "Резерв+"

Минобороны будет работать над возможностью отображения в приложении уведомлений об изменениях в личном деле военнообязанного.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit признала, что существует проблема с оповещением военнообязанных о отправке им повестки. Пока готового решения для этого вопроса нет.

Об этом сообщает "24 Канал".

По словам чиновника, сейчас случаются такие ситуации. ТЦК посылает повестку, например, не по адресу, указанному при обновлении данных. А человек не получает никаких уведомлений, что его ждет письмо от ТЦК.

Решением в этой ситуации мог бы быть "треккинг повестки" вроде отслеживания обычных почтовых отправлений. Тогда в приложении "Резерв+" пользователь мог бы видеть, на каком этапе находится отправленная повестка.

"Это решит подробный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический кейс… для прозрачности отношений с государством. Это трудный вопрос для нас", – отметила Черногоренко.

Она пояснила, что вопрос такого трекинга тесно связан с введением электронных повесток, которое пока признали преждевременным.

Екатерина Черногоренко добавила, что Минобороны сейчас не планирует добавлять в "Резерв+" функцию "трекинга повесток". В то же время, она пообещала, что цифровая команда будет работать над возможностью отображения в приложении сообщений об изменениях в личном деле военнообязанного.

Напомним, Черногоренко анонсировала запуск электронной ВЛК в 2025 году. Фактически это будет происходить путем обмена данными между реестром "Оберег" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).

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