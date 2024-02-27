Цифровизация вручения повесток: на каком этапе решение

В настоящее время в Украине занимаются процессом цифровизации вручения повесток военнообязанным. Однако следует двигаться в пределах нормативно-правовой базы.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерины Черногоренко.

Как отметила она, в настоящее время закон (о мобилизации – ред.) находится на рассмотрении в Верховной Раде. Как только появится понимание, будет ли закон проголосован во втором чтении и подписан президентом, можно будет начать разрабатывать функционал. Очевидно, как только решение на уровне закона будет принято, специалисты перейдут к его оформлению.

"Думаю, каждый украинец, каждая украинка заинтересованы в том, чтобы защищать свое государство. Всегда говорю, что благодаря цифровым инструментам, смарт-мобилизации, можно мобилизоваться добровольно, выбрать себе профессию, которой хочешь заниматься, и развенчать мифы, что мобилизация, электронные повестки, ТЦК и СП – это такое страшное место", – резюмировала Черногоренко.

Ранее назвали 5 категорий, которые могут не идти в ТЦК даже если получили повестку.

Читайте также: