Цифровизация ВВК: в Минобороны анонсировали масштабные изменения

Цифровая модель позволит избежать очередей и коррупции, а также создаст прозрачный механизм для постаудита.

Диджитал-команда Министерства обороны Украины уже наработала модель цифровизации работы военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом на брифинге в оборонном ведомстве рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Цифровизация военно-врачебной комиссии очень большой вызов как для нашей системы гражданского здравоохранения, так и для системы, которая находится в ведомственном подчинении именно Министерства обороны и Генерального штаба", — пояснила Черногоренко.

Она добавила, что модель цифровой ВВК уже представлена на рассмотрение правительства. В настоящее время разрабатывается проект изменений нормативно-правовых актов, а диджитал-команда МОУ "готова технически очень быстро реализовать этот функционал".

По словам Черногоренко, планируется предоставить возможность военнообязанным и военнослужащим пройти обследование в любом медицинском учреждении, в которое им удобно обратиться, и получить цифровое медицинское заключение.

"Этот медицинское заключение будет направлено в цифровом формате через несколько минут, иногда — несколько секунд, в систему Министерства обороны. Далее, ВЛК по своей инициативе будет иметь возможность ознакомиться с этим набором медицинских данных и вынести свое административное решение", – сказала Черногоренко.

Она обратила внимание, что медицинское заключение состоит из двух частей – медицинской и административной.

"С технической точки зрения, сделать такой обмен, такое электронное взаимодействие, не сложный вызов. С нормативной точки зрения, мы уже делаем такую возможность вместе с нашими партнерами. Я думаю, очень скоро мы будем иметь возможность получить очень хорошие новости в этом направлении", – сказала Черногоренко.

По мнению должностных лиц, такое взаимодействие должно разгрузить ВЛК, что позволит избежать очередей и потенциальных злоупотреблений.

"Мы уйдем от очередей. Мы уйдем от потенциальных злоупотреблений, от избыточного давления на ВЛК, получим абсолютно прозрачный функционал, модель как проведения смотров военно-врачебными комиссиями, так и постаудита этих смотров соответствующими правоохранительными органами", — подчеркнула Черногоренко.

Напомним, во время проверки результатов работы военно-врачебных комиссий в Украине зафиксировано очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки о непригодности гражданам, не имеющим проблем со здоровьем. В то же время мужчин, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, признают "ограниченно пригодными".

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