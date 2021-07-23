Цифровой контент в Украине: быть или не быть?

"В Украине рынок мобильного контента развивается не так быстро, как в Европе", — отмечает директор по регуляторному обеспечению Киевстар Александр Когут.

Мобильные технологии и цифровизация общества способствуют развитию цифрового контента. По данным Комиссии Единого цифрового рынка ЕС, почти 70% абонентов в странах Европы используют Интернет для игр, загрузки видео, фильмов или музыки. Большинство из них делает это через мобильные устройства.

Европейский телеком-регулятор пытается упростить доступ к таким услугам. Несколько лет назад была реализована инициатива по межграничной “портации” мобильного контента. Если раньше для получения сервисов известных ТВ компаний абонент добжен был “верифицировать” в какой стране он находится, то сейчас такого нет. Например, французский абонент, который приобрел контент CanalPlay, сможет просматривать фильмы и сериалы по своей “французской” подписке, даже если поедет на отдых в Хорватию, или бизнес-командировку в Данию.

В Украине рынок мобильного контента развивается не так быстро, как в Европе. По нашей оценке, мобильным контентом пользуется около 20% отечественных абонентов. На мой взгляд, причиной низкого, по сравнению с другими странами, количества пользователей, является определенная предвзятость в отношении таких услуг. Несмотря на то, что к мобильному контенту относится широкий спектр сервисов — от рингтонов до электронных книг и спортивных телетрансляций, до сих пор считается, что этот рынок продает "белый шум", вроде гороскопов, анекдотов или тостов. Свою долю в формирование такого отношения внесли и токсичные услуги, которые имели место в прошлом — SMS-розыгрыши, лотереи.

К счастью, мобильные операторы вместе с контент-провайдерами остановили эту практику и выработали правила этического ведения бизнеса. Кроме того, провайдеры контента стали применять ряд обязательных действий, позволяющих абонентам заказывать контент-услуги без риска случайного подключения, навязывания или других нежелательных последствий.

Подписка на мобильный контент предусматривает последовательность активных действий абонента. Cперва он выбирает контент в мобильном приложении или на сайте, в меню SIM-карты, либо через IVR — в зависимости от того, какой способ подключения предусмотрен провайдером услуги. После этого абонент получает SMS-сообщение с информацией о подключении, стоимости услуги, контактные данные провайдера, способ отключения услуги. Часто для подписки абонента просят подтвердить заказ через SMS-код, без этого заказ не произойдет.

Как правило, большинство контент-услуг предусматривают тестовый период — время, в течение которого абонент получает услугу бесплатно. Информация о подключенной услуге появляется в личном кабинете абонента на сайте оператора. В любой момент абонент может бесплатно отказаться от контент-подписки с помощью бесплатного SMS.

Отмечу, что количество жалоб на ошибочное подключение контент-услуг составляет 0,00024% абонентской базы Украины — это данные НКРСИ. Благодаря улучшению сервиса количество жалоб из года в год снижается. Если в 2018 году телеком-регулятор получил 117 жалоб на нежелательные подключения мобильного контента, то в 2020 году количество таких обращений составило 63. Тем не менее, мобильные операторы серьезно относятся к каждой жалобе, поскольку это - сигнал, что процедуры обслуживания надо совершенствовать.

Почему же до сих пор встречаются случаи нежелательного или неосознанного подключения мобильного контента? Причины разные. Абоненты иногда открывают баннеры на сомнительных сайтах, загружают мобильные приложения из неизвестных маркетов, предоставляют онлайн-программам разрешение на доступ к своим контактам или геолокации, и тому подобное. Это также сигнал для мобильных операторов, что надо заботиться о повышении киберграмотности клиентов.

Почему важно развивать рынок мобильного контента в Украине? Это не только культурный феномен, способствующий досугу и образованию. Цифровой контент “драйвит” развитие национальной творческой индустрии и разработку программных продуктов. Например, Киевстар развивает видеоконтент в рамках услуги "Киевстар ТВ". Благодаря этому абоненты могут просматривать эксклюзивные допремьерные показы, спортивные соревнования, отечественные и зарубежные фильмы. Сейчас на платформе можно найти более 20 000 фильмов и сериалов.

Отмечу, что национальный телеком-регулятор понимает перспективы этого рынка. Поэтому 16 июля на внеочередном заседании НКРСИ было принято решение приостановить подготовку изменений в правила предоставления контент-услуг с целью доработки этого документа. Регулятор изучил предложения всех заинтересованных сторон и дал возможность операторам и провайдерам пересмотреть свои практики предоставления контент-услуг. На мой взгляд, это очень взвешенное решение.

Вскоре вступает в силу закон об электронных коммуникациях, который, в свою очередь, потребует изменений в "Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг". Для операторов очень важно, чтобы любые изменения в действующее законодательство были целесообразны и предсказуемы, и предоставляли достаточно времени на имплементацию. Главное, чтобы регулирование помогало рынку становиться более цивилизованным и конкурентоспособным.

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