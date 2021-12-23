ЦИК изучает возможность проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса: названа дата

В случае проведения выборов весной решение об их назначении следует принять не позднее 16 января 2022 года.

Первые местные выборы в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей могут пройти 27 марта 2022 года. Центральная избирательная комиссия обратилась в областные госадминистрации — военно-гражданские администрации (ОДА-ВГА) за выводами относительно такой возможности.

Об этом сообщили в четверг, 23 декабря, в пресс-службе ЦИК.

В ЦИКе пояснили, что согласно Избирательному кодексу местные выборы могут проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября, а назначить их нужно не позднее, чем за 70 дней до дня выборов.

Если военно-гражданские администрации дадут положительное заключение о возможности проведения выборов в последнее воскресенье марта 2022 года, ЦИК должен принять решение об их назначении не позднее 16 января 2022 года.

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Назначить местные выборы раньше не удавалось, поскольку на отдельных территориях этих областей в связи с российской агрессией в Донбассе существует угроза безопасности избирателей и других участников избирательного процесса, а также надлежащей организации и проведению выборов.

"В такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года", — говорится в сообщении.

ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года.

Напомним, на последнем в 2021 году заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе было достигнуто соглашение о необходимости возобновления действия режима прекращения огня.

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