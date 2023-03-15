Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Циклон "Фредди", посол РФ в Госдепе и детали белгородской "бавовны": главные новости ночи 15 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Циклон "Фредди", посол РФ в Госдепе и детали белгородской "бавовны": главные новости ночи 15 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 15 марта 2023 года:

  • Столкновение российского самолета с американским дроном: посол РФ встретился с помощником госсекретаря Читать далее –>
  • Украину исключили из списка вероятных хозяев Мундиаля-2030 Читать далее –>
  • Оккупанты обстреляли Донбасс: повреждено 8 многоэтажек (фото) Читать дальше –>
  • Разрушительный тропический циклон "Фредди" бушует в Африке: количество погибших возросло Читать далее –>
  • "Бавовна" в Белгороде: новые подробности инцидента Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
326
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация