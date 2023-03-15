Циклон "Фредди", посол РФ в Госдепе и детали белгородской "бавовны": главные новости ночи 15 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 марта 2023 года:
- Столкновение российского самолета с американским дроном: посол РФ встретился с помощником госсекретаря Читать далее –>
- Украину исключили из списка вероятных хозяев Мундиаля-2030 Читать далее –>
- Оккупанты обстреляли Донбасс: повреждено 8 многоэтажек (фото) Читать дальше –>
- Разрушительный тропический циклон "Фредди" бушует в Африке: количество погибших возросло Читать далее –>
- "Бавовна" в Белгороде: новые подробности инцидента Читать далее –>
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