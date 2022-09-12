Циклон Пегги будет открывать неделю в Украине: какой будет погода в ближайшие дни

Следующие выходные, 17-18 сентября, также будут с дождями.

Неделя 12-18 сентября в Украине начнется с дождей, а 14 сентября ожидается ощутимое потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон с кокетливым именем Пегги будет открывать дождливую неделю в Украине. 12 сентября дожди, от небольших до умеренных, пройдут практически повсюду", – написала она.

Температура воздуха 12-13 сентября максимальная, например, будет в южной части, Днепре с районами, Кропивницком с районами, Полтавщине и в восточных областях. Так, там ожидается 17-22° тепла. Холоднее всего будет в западной части Украины, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, приграничных районах Сумской и Харьковской областей, западных районах Черкасской области — 10-15°.

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В Киеве понедельник будет влажным, облачным с периодическими дождями. В течение дня воздух не обещает столице тепла, максимальная температура воздуха предполагается на уровне 14°.

Потеплеет более ощутимо в среду, 14 сентября, прогнозирует Диденко.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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