"Циклон пойдет дальше": синоптик прогнозирует изменение погоды в Украине и почти весну в некоторых регионах

На востоке и на юге завтра будет почти весна.

Осадки 22 ноября покинут Украину, только в восточной части и на юго-востоке пройдут дожди.

Таким прогнозом погоды на вторник поделилась синоптик Натальи Диденко.

"Циклон, на котором прискакал сегодня к нам святой Михаил, завтра уже пойдет дальше. Поэтому эти сегодняшние снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и другие атмосферные дары будут постепенно покидать территорию Украины. 22 ноября в большинстве областей осадков не предполагается, только в восточной части и на юго-востоке пройдут дожди. Ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за остатков осадков, гололеда или просто мокрого покрытия", — сообщает Диденко.

Что касается температуры воздуха, то по ее прогнозу, 22 ноября в течение дня на западе и севере будет от 2° мороза до 3° тепла, на востоке и юге — почти весна — 8-13° выше нуля, в центре: в Винницкой области около 0°, в Кропивницком с районами и Черкасской области 3-6° тепла, на Полтавщине и в Днепре с районами до +9°.

В Киеве во вторник осадки маловероятны. Ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов.

Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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