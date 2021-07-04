Циклон затянет Украину дождями с грозами и градом: прогноз погоды на 5 июля

Циклон затянет Украину дождями с грозами и градом: прогноз погоды на 5 июля

Дневная температура составит не выше 30 градусов.

В Украине продолжается сезон летних дождей, которые принес очередной циклон. В понедельник, 5 июля, осадки ожидаются во всех регионах, местами будут ливни с грозой, градом и шквалами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник синоптический будет открывать в Украине циклон, который уже крутится на юге и даже сейчас периодически поливает дождем и гремит. 5 июля в большинстве областей этот циклон обусловит кратковременные грозовые дожди. Разве что на северо-востоке — без существенных осадков", — отметила Наталья Диденко.

Дневная температура 5 июля составит преимущественно 25-29 градусов. В западных регионах будет прохладнее — 23-27 градусов.

В Киеве, по прогнозам, возможен дождь. Но его может "отогнать" антициклон. Днем столбики термометров покажут до 27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля 2021 года / Укргидрометцентр

"В ближайшее время градусы будут без особых изменений, а вот через неделю жара усилится. На Ивана (7 июля — ред.) дожди наиболее вероятны в западной части Украины", — сообщила Наталья Диденко.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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