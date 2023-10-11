Циничный обстрел гимназии в Никополе: количество жертв возросло

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек.

Сегодня, 11 октября, россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. К сожалению, количество погибших в результате удара по гимназии возросло.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Отмечается, что от террористических действий российских захватчиков погибли 4 человека: 72-летний мужчина и три женщины 69-ти, 67-ми и 60-ти лет. Еще два человека травмированы, им оказывается медицинская помощь.

"Мои соболезнования семьям погибших", — заметил глава МВД.

Клименко подчеркнул, что очередное военное преступление России зафиксировано. Враг неизбежно поплатится за каждую убитую жизнь в Украине.

Напомним, в ночь на 11 октября войска армии РФ обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. В результате пострадала 78-летняя женщина.

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