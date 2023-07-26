Цинический теракт в Оленовке: охрана стреляла по военным, пытавшимся спастись

После теракта в колонии в Оленовке, где содержались украинские военные, охрана заведения открыла огонь по выбравшимся из барака.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на заявление автора расследования, журналистки Медийной инициативы за права человека Мария Климик.

Новый уровень цинизма

По ее словам, военные накануне трагедии обошли всю территорию места, где они содержались, и нашли некоторые слабые места в заборе, что и спасло часть людей. Климик отметила, что после того, как военные уже ничего не могли поделать в самом бараке и не могли из-за огня вытащить тела других людей, они стали выбираться оттуда.

"Они довольно большой такой путь преодолели до выхода из самой колонии. Там их встречала охрана, которая открыла огонь по бегущим с криками о помощи ребятам, потому что они боялись, что эти побегут дальше", – заявила представительница МИПЧ.

Ни один представитель охраны или администрации колонии, утверждает она, не приблизился к бараку и не помогал вытаскивать раненых, оказывать медпомощь или тушить пожар. Все это делали сами военные, перевязывая раны остатками одежды, которая была на них.

"Они пытались даже кого-то передать из тяжелораненых за территорию, потому что некоторые из ребят увидели, что к стенам колонии приехали скорые. Однако скорые на территорию не запустили и парня, которого им удалось таки передать через ворота колонии, вернули обратно. То есть не было тогда медиков – к тому времени им просто запретили заходить на территорию колонии", – сказала Климик.

Вместо этого пленные медики, услышавшие взрывы, сразу собрали все немногочисленные медицинские средства, которые у них были, и ждали, когда к ним придет охрана, чтобы их забрать для оказания помощи. Но эти медики ждали около 2-3 часов, пока за ними кто-то явился.

“И когда они прибежали уже к аллее, то один из этих медиков нам описал это как очень ужасную картину: из ребят кто-то бежал, кто-то мимо, все были в крови, с травматической ампутацией, с черепно-мозговыми травмами, с глубокими ранами брюшной полости., и они самостоятельно в таком состоянии добирались с помощью", – подчеркнула представитель МИПЧ.

Из-за того, что администрация колонии совсем не торопилась оказывать помощь, на аллее погибли 5 военных, которых удалось вытащить из барака.

По данным правозащитников, с момента взрыва до того, как азовцев начали эвакуировать оттуда, прошло 6 часов.

“Все это время медики и сами раненые, которые были не в таком критическом состоянии, своими силами пытались спасти своих собратьев. Затем тяжелораненых начали вывозить, но даже не специальными каретами скорой помощи, а обычными военными КАМАЗами. То есть их туда клали на носилках, друг на друга", – заявила она.

Климик отметила, что военные были в тяжелом состоянии, но на это никто не считался, и по дороге в больницу в первом КАМАЗе погибли еще два или три человека. Вероятно, причиной тому, что они перевозились в неположенном состоянии.

"Как отмечает один из военных, который ехал во втором авто, этот КАМАЗ ехал на большой скорости, тормозил на ямах. То есть, ребята еще по дороге получили значительные травмы от способа их транспортировки", – акцентировала представительница МИПЧ.

По ее словам, на следующий день, 29 июля, одного из военнослужащих "Азова", который не был в этом бараке, заставили проводить опознание тел своих собратьев.

Представительница МИПЧ также рассказала, что украинцы в колонии слышали два взрыва: наружу и внутри здания. К сожалению, те военнослужащие, которые находились в основной части барака, затронутых взрывной волной, сразу же погибли. В другой части здания люди получили тяжелые ранения, но выжили.

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