Циничный удар по Днепру: в ОВА показали последствия (фото)

Утром 29 декабря российские войска атаковали Днепр ракетами. Пострадали почти полтора десятка человек, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ужасные последствия атаки

К сожалению, четыре человека погибли. По словам Лисака, в Днепре зафиксирован "прилет" по торговому центру, в результате чего возник пожар. Изуродованы частный дом, шестиэтажное здание и роддом. Пока информация уточняется.

Наслідки російського удару по Дніпру 29 грудня (7 фото)

"Нет прощения российским ублюдкам", – эмоционально выразился Лысак.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепру в пятницу, 29 декабря , есть пострадавшие и погибшие местные жители

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