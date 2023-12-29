Циничный удар по Днепру: в ОВА показали последствия (фото)

Оккупанты продолжают воевать против мирных людей.
Утром 29 декабря российские войска атаковали Днепр ракетами. Пострадали почти полтора десятка человек, есть погибшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ужасные последствия атаки
К сожалению, четыре человека погибли. По словам Лисака, в Днепре зафиксирован "прилет" по торговому центру, в результате чего возник пожар. Изуродованы частный дом, шестиэтажное здание и роддом. Пока информация уточняется.
"Нет прощения российским ублюдкам", – эмоционально выразился Лысак.
Напомним, в результате ракетного удара по Днепру в пятницу, 29 декабря , есть пострадавшие и погибшие местные жители
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