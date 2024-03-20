Циничный обстрел Харькова: в полиции сообщили новые детали

Все жертвы дневного обстрела Харькова являются гражданскими лицами. Предварительно, погибшие – это две женщины и три мужчины.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Жертвы циничного обстрела Харькова 20 марта / Фото: Facebook Сергей Болвинов

"Мы отобрали образцы ДНК всех пяти тел, криминалисты будут работать всю ночь. Должны установить и сравнить с образцами, которые предоставили родственники вероятных жертв", — констатировал он.

По данным полиции, в здании на момент обстрела находились 65 человек, 7 из них получили ранения. В настоящее время двое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – также в больнице.

"Продолжаем собирать информацию. Скорость ракеты в момент попадания могла быть более 1000 километров в час", – заметил Болвинов.

Напомним, армия РФ 20 марта нанесла очередной ударпо Харькову. Предварительно враг бил ракетой Х-59.

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