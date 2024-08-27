Циничный удар по гостинице в Кривом Роге: возросло количество жертв

В результате ночной атаки на Кривой Рог возросло количество жертв. Погибли уже три человека, еще один – считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По данным ОВА, в городе изуродованы 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек, два десятка авто.

К сожалению, есть погибший человек и на Никопольщине. Мужчине, не выжившему при обстреле Марганецкой общины, было 70 лет.

В общей сложности район пережил почти два десятка обстрелов. По населенным пунктам россияне били "Градами" и тяжелой артиллерией. Целили и БПЛА.

Напомним, российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому году в ночь на 27 августа.

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