Циничный удар по Одессе: в Воздушных силах сказали, чем атаковал враг

Днем 18 ноября армия РФ атаковала жилой район Одессы. Противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М", сбитой противовоздушной обороной.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в 11.45 на подлете в Одессу средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный… Одесса постоянно под прицелом оккупантов — террористы намеренно наносят удары ракетами разных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная, что будут жертвы среди гражданского населения", — акцентировали в ВС ВСУ.

Все граждане призывали не игнорировать воздушную тревогу и быстро реагировать на предупреждение. Берегите себя и своих родных.

Напомним, российские террористы днем 18 ноября совершили очередную ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые.

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