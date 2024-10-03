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Циничный удар по Полтаве 3 сентября: количество жертв возросло

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Циничный удар по Полтаве 3 сентября: количество жертв возросло

Ракетный удар РФ по институту в Полтаве / Фото: МВД

Прошел месяц со дня ужасающей трагедии.

Число жертв в результате циничного удара по Полтаве возросло до 59. Медикам не удалось спасти еще одного человека.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

“К сожалению, сегодня в больнице скончался еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара 3 сентября. Искренние соболезнования родным и близким…”, – написал он.

Напомним, Россия 3 сентября ударила баллистикой по учебному заведению в Полтаве. Сначала сообщалось о по меньшей мере четырех десятках погибших и более 180 раненых. Впрочем, количество жертв и пострадавших возросло.

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