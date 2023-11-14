Циничный удар РФ по 128-й бригаде: военный сказал, кому удалось спастись

В результате циничного удара РФ по 128-й ОГШБ выжить удалось тем, кто был в доме. К сожалению, военные, находившиеся на улице, все погибли.

Об этом в эфире телемарафона анонимно рассказал военнослужащий 128-й бригады.

"Кто был в доме и кто был у стены или где-то так у стены, того отбросило. А кто был во дворе на строении и тому подобное, они все "ушли", – констатировал защитник.

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Жертв могло быть меньше

По словам бойца, он прибыл на место удара через 15 минут и видел, что там происходило. Военный подчеркнул: сориентироваться на месте, сколько раненых, было невозможно.

По его мнению, жертв могло быть меньше, если бы военные были в бронежилетах. Большинство их сняли.

Как сообщалось ранее, 3 ноября российские войска нанесли удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожской области. По данным СМИ и военных, воинов собрали на награждение ко Дню артиллерии. В результате жуткой атаки пострадали военные и гражданские, в том числе – погибли 19 бойцов 128-й ОГШБ.

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