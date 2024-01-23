Цинизм зашкаливает: у Путина прокомментировали утреннюю атаку по Украине

Утром 23 января российские войска массированно атаковали территорию Украины, в частности, Киев, Харьков и Павлоград. Спикер президента РФ Дмитрий Песков цинично заявил, что армия РФ не наносит удары по гражданским объектам.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

У Пескова спросили, можно ли считать утреннюю атаку по Украине ответом на удары по Донецку.

"Российские военные" не бьют по социальным объектам и жилым кварталам – в отличие от киевского режима", – ответил путинский приспешник.

В свою очередь, в минобороны РФ добавили, что удар высокоточным оружием был нанесен сегодня утром "по объектам украинской оборонки, производящим ракеты и боеприпасы".

"Цели удара достигнуты", – цинично подчеркнули в ведомстве государства-террористки.

Как и прежде, "целью" российских войск в очередной раз стали гражданские граждане Украины. По данным МВД, по меньшей мере 5 человек погибли, еще 20 – пострадали.

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