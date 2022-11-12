"Цирк" переехал в Геническ, а "столица" — нет: в РФ заявили, что Херсон остается административным центром области

В РФ заявили, что не переносили административный центр из Херсона в Геническ.

В РФ заявили, что Херсон продолжает оставаться административным центром Херсонской области.

Об этом сообщили в так называемой "военно-гражданской администрации" региона, сообщает пропагандистское издание ТАСС.

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"Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона", — сообщил представитель "областной администрации".

Ранее экс-работник так называемой "администрации Херсонской области" Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ.

В "учреждении" отмечают, что на момент заявления Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

Напомним, что после освобождния Херсона ВСУ российские кафиры заявили о переносе "столицы" из Херсона в Геническ. Сюда перед отступлением из Херсона россияне перевезли документацию.

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