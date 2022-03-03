Цирк: в Энергодаре оккупанты попросились впустить их в город и дать сфотографироваться на фоне АЭС для отчетов

Цирк: в Энергодаре оккупанты попросились впустить их в город и дать сфотографироваться на фоне АЭС для отчетов

Оккупанты выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

В Энергодаре Запорожской области люди не впустили оккупантов на территорию города вблизи АЭС. Те покрутились и обратились к руководству станции с просьбой дать им возможность сделать фото для отчета на фоне Запорожской АЭС.

Об этом случае сообщают в Сети со ссылкой на рассказ главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.

По его словам, оккупанты выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

"Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", — рассказал Котин.

Теперь становится понятно, почему в Минобороны РФ рассказывают о захваченных стратегических объектах и городах.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО — 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: