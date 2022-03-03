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Цирк: в Энергодаре оккупанты попросились впустить их в город и дать сфотографироваться на фоне АЭС для отчетов

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Цирк: в Энергодаре оккупанты попросились впустить их в город и дать сфотографироваться на фоне АЭС для отчетов

Оккупанты выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

В Энергодаре Запорожской области люди не впустили оккупантов на территорию города вблизи АЭС. Те покрутились и обратились к руководству станции с просьбой дать им возможность сделать фото для отчета на фоне Запорожской АЭС.

Об этом случае сообщают в Сети со ссылкой на рассказ главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.

По его словам, оккупанты выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

"Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", — рассказал Котин.

Теперь становится понятно, почему в Минобороны РФ рассказывают о захваченных стратегических объектах и городах.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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