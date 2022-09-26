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Циркореферендум в Мариуполе: гауляйтеры на улицах ищут "избирателей" и отчитываются о "явке" более 77%

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Циркореферендум в Мариуполе: гауляйтеры на улицах ищут "избирателей" и отчитываются о "явке" более 77%

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается псевдореферендум.

Несмотря на низкую "явку" в Мариуполе, донецкие гауляйтеры отчитываются о том, что якобы участие в "голосовании" приняли более 77% человек. Такие заявления раздаются на фоне того, что оккупанты буквально ищут желающих "отдать свой голос".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Предпоследний день циркореферендума. Донецкие гауляйтеры отчитываются о явке более 77%, хотя почему сразу не 102 — тайна. Сегодня еще поисковый день мобильных участков под лозунгом "поймай избирателя". Именно "свободное волеизъявление" выглядит так — поиск и принуждение Носителей. прозрачно намекает на последствия отказа", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, предводители марионточных "ЛДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы". Назначили "воеобнаружение" на 23-27 сентября. Во время обращения Путин заявили, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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