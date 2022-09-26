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"Цирковое зрелище": в Мелитополе члены "избиркома" повторно ходят по квартирам из-за низкой явки

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"Цирковое зрелище": в Мелитополе члены "избиркома" повторно ходят по квартирам из-за низкой явки

Фото: Associated Press

На территории временно оккупированной Запорожской области продолжается псевдореферендум о присоединении к РФ.

В Мелитополе явка "избирателей" низкая. Поэтому члены оккупационных избирательных комиссий начали повторный поквартирный и подомовый обход.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Цирковое зрелище под названием "референдум" продолжается на оккупированных территориях", — написал мэр.

По его словам, жителей оккупированного города заставляют голосовать за членов их семей и даже за соседей. "Отдают голоса" и за тех людей, которые были эвакуированы из захваченного города.

"Под дулами автоматов и из-за угроз враг пытается "нарисовать" хоть какой-то облик явки на псевдореферендуме. Однако картинка даже для вражеских пропагандистов не клеится — свое отношение к этому спектаклю жители оккупированных территорий уже выразили", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, оккупанты систематически закрывают выезд для людей с ТОТ в сторону Запорожья. Россияне усложнили выезд в аннексированный РФ Крым. Власти ввели дополнительную фильтрацию и анкетирование.

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Дата публикации
Просмотры
905
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