Цитокиновый шторм во время коронавируса: врач рассказал, как распознать, какие анализы сдавать и когда

Цитокиновый шторм во время коронавируса: врач рассказал, как распознать, какие анализы сдавать и когда

Также медик назвал особенности нового штамма коронавируса "Дельта+".

Для того чтобы распознать цитокиновый шторм (бурную и опасную реакцию иммунитета человека на вирус), необходимо сдать анализ на СRP (c-реактивный белок) на 6-8 день заболевания COVID-19. Если его норма превышена и достигает показателя выше 50, то в таком случае больному необходима госпитализация.

Об этом рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

"Еще раз подчеркиваю, что первые 5 дней "ковида" часто являются не такими критическими, как следующие 5 дней. А теперь основное — это сделать анализ ЦРП на 6 день и 8 день заболевания. Если показатель поднялся выше 50, у вас начался цитокиновый шторм и вам нужно в больницу! Почему это так? Потому что это новый штамм и здесь каждый час на вес золота", — написал врач на своем канале в Telegram.

По словам Тараса Жиравецкого, лечение дома во время цитокинового шторма "сейчас практически перестало работать".

"Для вакцинированных также, кстати, желательно при таких показателях ЦРП подумать о госпитализации, потому что, к сожалению, некоторые вакцинированные также могут иметь тяжелый "ковид", — сказал медик.

Также врач назвал особенности нового штамма "Дельта+", уже обнаруженного в Украине.

По его словам, мутированная "Дельта" имеет множество симптомов и часто маскируется под легкую простуду.

"Запомните: основным симтомом является повышение температуры, если она повысилась, стоит сделать экспресс-тест. Если есть возможность, сделайте его максимально быстро дома или в лаборатории. Если нет возможности сразу попасть к семейному врачу, сделайте самостоятельно, потому что время часто играет против вас”, – говорит медик.

Отметим, что цитокиновый шторм – чрезмерно сильная реакция иммунной системы человека, когда организм мощно борется с инфекцией и начинает уничтожать сам себя.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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