Cитуация на границе с Польшей: что изменилось и какие прогнозы по блокаде

В ГПСУ отметили, что польские фермеры продолжают нагнетать, отмечая, что блокировать границу будут еще до апреля.

На границе с Польшей по-прежнему блокируются 6 направлений, в очереди стоят более 2,5 тыс. грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По-прежнему блокируются 6 направлений. В общем добавлю, что на границе с Польшей есть 9 пунктов пропуска... В первую очередь блокада направлена на движение грузовых транспортных средств... По состоянию на утро, по информации от имеющихся у нас польских коллег, в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось где-то совокупно по всем 6 направлениям чуть более 2,5 тысяч грузовиков, больше всего – напротив "Краковца" и пункта пропуска "Ягодин".

Но учитывая те действия, которые усилили ограничения по движению грузовиков, практически в течение дня не пропускались грузовые транспортные средства по всем этим 6 направлениям как в сторону Украины, так и в сторону Польши", – говорит Демченко.

По его словам, единственное более или менее функционировавшее направление – это направление пункта пропуска "Краковец" на выезд из Украины.

"Это что мы увидели сегодня – это блокада и для других категорий транспорта, в частности, для легковых автомобилей и автобусов. Это происходило на 3 направлениях из 6 – это направления пунктов пропуска "Устилуг", "Угринов" и "Рава-Руська". На данный момент движение для этих категорий транспорта разблокировано", — отметил представитель ГПСУ.

Он сообщил, что около 16 часов в направлении "Устилуга" польские фермеры начали пропускать через свои блокадные места легковые автомобили и автобусы с единственной поправкой, что они готовы пропускать легковые автомобили где-то по 5 машин по 30 минут в обоих направлениях.

Около 17 часов возобновилось движение для легковых автомобилей и автобусов с направления "Равы-Руськой" без указания от польской стороны относительно каких-либо ограничений, и около 18 часов по направлению пункта пропуска "Угринов".

Также возобновилась возможность пересечения границы и грузовыми транспортными средствами на этих 3 направлениях, но опять же – с ограничением по несколько грузовиков в час в обоих направлениях.

Сколько будет длиться блокада

"Надеюсь, что хоть какое-то движение для грузовых транспортных средств несколько позже, но произойдет по пунктам пропуска "Ягодин", "Шегини" и "Краковец". Но также в открытых источниках сегодня видели, что польские фермеры продолжают нагнетать, отмечая, что они в целом, свои действия с блокировкой продолжат еще до апреля, хотя до этого они анонсировали, что так будут действовать где-то до 9-10 марта", — подытожил Демченко.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, польские фермеры-протестующие устроили полную блокаду движения на границе Украины через пункт пропуска "Медика-Шегини. Кроме того, движение грузовиков практически отсутствовало на пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Руська", "Шегини" и "Краковец".

ТСН.ua собрал все, что известно о польской блокаде границы с Украиной.

Читайте также:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ситуация с польскими блокировщиками обостряется! Те придумывают себе оправдание – эксклюзив ТСН