"Цивилизованное увольнение" или "путь к капитуляции": реакции политиков и лидеров мнений на отставку Залужного

Генерал Валерий Залужный уже вошел в историю. За почти два года полномасштабной войны он заслужил уважение и доверие как военных, так и гражданских. Неудивительно, что решение о замене главнокомандующего ВСУ вызвало немало споров, в частности: некоторые считают, что все произошло так, как мало, а другие категорически не согласны с его целесообразностью.

ТСН.ua собрал реакции политиков и лидеров мнений на отставку Валерия Залужного.

Виктория Сюмар

Как утверждает политика, решение об увольнении Залужного не имеет военной логики и несет политические риски. Она пожелала всем мудрости.

"Марьяна (Безуглая – ред.) таки победила… Украина в этот день проиграла. Несмотря на будто "дружеское" расставание под красивым соусом "обновления". От всего несколько месяцев освобождения, правда, пахнет плохо. Потому что настоящих "членов команды" Марьяна не торпедирует", – говорит она.

Напоследок Сюмар отметила, что Валерий Федорович – честь и благодарность за Украину.

Максим Бужанский

Политик Максим в своем телеграм-канале отметил, что нагнетали со всех сторон так, как никогда раньше. Сам факт изменения Командования ВСУ произошел самым цивилизованным образом.

"С уважением ко всем участникам, гражданам, бойцам. И демонстрацией этого уважения и единства перед врагом", – подчеркнул он.

Алексей Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к генералу, подчеркнув, что под его руководством ВСУ отразили наступление на Киев, деоккупировали Киевщину и Черниговщину, совершили молниеносный маневр и освободили Харьковщину, освободили Херсон и не дали оккупантам полностью захватить Донецкую и Запорожскую область.

"Для украинцев вы не просто Генерал и даже не Главнокомандующий. Вы олицетворение мужественной устойчивости и единства Украины. Надеюсь, вы продолжите делать то, что получалось у вас лучше всего. Работать в пользу нашей страны", – уверен Гончаренко.

Он поблагодарил Валерия Залужного.

Михаил Подоляк

На решение президента Зеленского о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая Главнокомандующего, отреагировал и советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, что негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии", – уверяет он.

Андрей Садовый

Глава Львова констатировал: что бы ни было дальше, Залужный уже оставил свой след в современной истории Украины. Он заложил фундамент нашей победы.

"Благодарность и уважение Главнокомандующему и всем военнослужащим, защищающим Украину!", — резюмировал мэр города.

Богдан Буткевич

Журналист, политический аналитик и медиа-эксперт Богдан Буткевич высказался о том, что мелочь человека проявляется всегда в нежелании брать ответственность на себя за неприятные вещи. За это он упрекнул президента Украины. Мол, он побоялся сказать слово "увольняю" относительно Залужного.

"Поэтому в постах об увольнении он (Зеленский – ред.) это слово так и не использовал. Он до последней секунды вел себя как ларечник-катала, который поручил сказать о самом факте увольнения Умерову", – раздраженный Буткевич.

Он поблагодарил Залужного за его чин и мудрость. Буткевич уверен, что с генералом не прощаются.

"Выживет ли страна — я не знаю. Повторяю. После самих рашистов наша самая большая угроза — это Зеленский", — считает телеведущий.

По его мнению, президент "стремительно ведет нас к поражению" и доказал, что для сохранения собственной власти "он не остановится ни перед чем".

"Пусть бы и проигрышем в войне и дестабилизацией внутренней ситуации. Сегодня для меня — худший день после 24 февраля 2022 года. Только тогда была надежда", — грустно подытожил эксперт.

Алла Мартынюк

Актриса и волонтер Алла Мартынюк утверждает, что снятие Валерия Залужного – это путь к капитуляции. Валерий Федорович является боевым генералом, дипломатом, стратегом, интеллектуалом, командиром, заботящимся о жизни военных. Он не кровавый генерал.

Кроме того, активистка назвала самые неотложные проблемы, с которыми мы сегодня имеем дело:

катастрофическая нехватка военных из-за погибших, пропавших без вести и раненых

у нас очень не хватает бронетехники, ПВО, средств поражения, самолетов

враг начал наступательные действия, да, пока на точках столкновения, но может быть вторая операция наступления на Киев для ослабления наших сил в горячих точках и их сейчас больше, чем во время первой операции, а нас меньше

враг на много превосходит нас по количеству оружия, личного состава и главное по наличию средств поражения и ПВО

коммуникация со странами партнерами сорвана, скоро помощи нам ждать будет не от кого.

"И во время столь тяжелого периода и наступления врага забрать Главкома у военных, которые имеют доверия к нему и большинство мотивированы идти в бой даже с группой инвалидности после ранения, только из-за уважения и веры в Залужного, это катастрофа для Украины!" свое мнение волонтер.

Она призвала вернуться в конец февраля 2022 и вспомнить, что мы пережили и кому доверились и поверили тогда.

"ГК сменили, готовьтесь чувствовать это снова, но вопрос, кому вы будете верить и доверять свои жизни теперь!", – разочарована Мартынюк.

Виталий Дайнега

По словам волонтера Виталия Дайнеги, можно было бы написать не одну колонку, если не книгу о трении и искрении на высших уровнях власти за эти два года. Но он рад, что отставка Валерий Залужный проходит цивилизованно и без волн грязи, которые могли бы ее сопровождать со всех сторон.

"У нас с Валерием Федоровичем были разные разговоры за эти два года. Меньше всего из них было простых и легких. Мы во многом были несогласны, часто доходили до тяжелых аргументов. Но это все вещи второстепенные, потому что мы сходимся в главном – что Украина выше за его и амбиции. Не представляю, насколько это морально непросто сейчас для Залужного – так цивилизованно и достойно уйти с поста. Но это вызывает безграничное уважение", – написал он.

Он добавил, что пора конфликты не сглаживать, а решать. Сегодня идет самая тяжелая и мучительная война, в которой не бывает победителей – война на истощение. И если победить в ней вряд ли получится – хорошо бы не проиграть.

"А для этого нам понадобятся свежие силы, подходы и, к сожалению, много крайне непопулярных решений. Это просто первое из них", – финализовал Дайнега.

Дмитрий Калинчук

Писатель Дмитрий Калинчук лаконично прокомментировал отставку Залужного. Он считает, что такая новость очень обрадовала нашего врага.

"Залужного отправили в отставку. В Москве праздник", – пишет он.

Денис Гороховский

Политолог Денис Гороховский задал вопрос: отставка Залужного – это хорошо или плохо? Он считает, что на это ответит только история.

"Но сегодня уже можно говорить, что это нормально. Менять менеджмент – это нормально. Менять военачальников тоже. Посмотрите любой затяжной военный конфликт, и вы увидите, что это настолько обычная история, что в ней нет ничего удивительного. Враг пытался спекулировать на теме. Оппозиция пыталась делать то же. Почему? Потому что наши медиа сделали из Залужного икону. Возможно, тогда это был самый правильный путь, не спорю, но это его последствия", – предполагает он.

Гороховский добавляет: сам факт, что все прошло мирно, с уважением и без скандала – однозначно хороший знак.

Напомним, Зеленский отправил Залужного в отставку.

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