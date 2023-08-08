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"Цивилизованные н*цисты": оккупант даже в плену верит российской пропаганде (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
965
Время на прочтение
2 мин
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"Цивилизованные н*цисты": оккупант даже в плену верит российской пропаганде (видео)

Пленный оккупант, считающий украинцев н*цистами / Фото: РБК-Украина

Даже в плену россиянин Артем из Кемерово утверждает, что украинцы – "н*цисты, но цивилизованные".

Российские оккупанты даже после всего увиденного на фронте и попадания в украинский плен продолжают утверждать, что в нашей стране живут н*цисты.

Разговор с пленным оккупантом опубликовало издание "РБК-Украина".

Россиянин Артем из Кемерова работает и складает подарочные пакеты. Он выглядит сытым и чистым – в отличие от украинских героев, которых по возвращении из российской неволи можно сравнить с пленниками гитлеровских концлагерей.

  • Журналистка: "Вы думали, что мы здесь – н*цисты?"
  • Оккупант: "Да" (с ехидной ухмылкой. – Ред.). И сейчас тоже так думаю.
  • Журналистка: "А какие у вас условия в плену, хорошие?"
  • Оккупант: "Да, хорошие".
  • Журналистка: "А н*цисты тоже себя вели бы".
  • Оккупант: "Ну, вы – цивилизованные н*цисты".

Видео разговора с "зазомбированным" пленным оккупантом Артемом из Кемерова смотрите по ссылке.

Напомним, что на одном из интервью блоггеров Владимира Золкина и Дмитрия Карпенко родственники отказались общаться с пленным оккупантом.

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Дата публикации
Просмотры
965
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