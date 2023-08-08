"Цивилизованные н*цисты": оккупант даже в плену верит российской пропаганде (видео)

Даже в плену россиянин Артем из Кемерово утверждает, что украинцы – "н*цисты, но цивилизованные".

Российские оккупанты даже после всего увиденного на фронте и попадания в украинский плен продолжают утверждать, что в нашей стране живут н*цисты.

Разговор с пленным оккупантом опубликовало издание "РБК-Украина".

Россиянин Артем из Кемерова работает и складает подарочные пакеты. Он выглядит сытым и чистым – в отличие от украинских героев, которых по возвращении из российской неволи можно сравнить с пленниками гитлеровских концлагерей.

Журналистка: "Вы думали, что мы здесь – н*цисты?"

"Вы думали, что мы здесь – н*цисты?" Оккупант: "Да" (с ехидной ухмылкой. – Ред.). И сейчас тоже так думаю.

"Да" (с ехидной ухмылкой. – Ред.). И сейчас тоже так думаю. Журналистка: "А какие у вас условия в плену, хорошие?"

"А какие у вас условия в плену, хорошие?" Оккупант: "Да, хорошие".

"Да, хорошие". Журналистка: "А н*цисты тоже себя вели бы".

"А н*цисты тоже себя вели бы". Оккупант: "Ну, вы – цивилизованные н*цисты".

Видео разговора с "зазомбированным" пленным оккупантом Артемом из Кемерова смотрите по ссылке.

Напомним, что на одном из интервью блоггеров Владимира Золкина и Дмитрия Карпенко родственники отказались общаться с пленным оккупантом.

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