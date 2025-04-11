CNN написало о прорыве россиян на Днепропетровщину: власти отреагировали

Наступление России.

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Издание CNN опубликовало материал об угрозе прорыва украинской обороны на востоке и прорыве армии РФ на Днепропетровщину. Местные власти отреагировали.

Появился комментарий руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Появилась очередная волна тревожных заголовков: "Путин хочет прорваться в Днепропетровскую область", "это будет новый козырь на переговорах" и т.д. Это пошло из материала CNN. Люди читают, начинается обеспокоенность. Это понятно. Но стоит помнить: враг не заходил на территорию Днепропетровщины. и это не новость", - отмечает чиновник.

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Лукашук возмутился материалом CNN и подчеркнул, что всю информацию о ситуации на фронте ежедневно предоставляет Генеральный штаб ВСУ. Мол, статья издания – это "не оперативная сводная информация и не военная аналитика, а текст журналистов, работающих на западную аудиторию в политическом и медийном контексте США".

По его словам, цель РФ давно ясна. Москва стремится захватить больше территорий, получить контроль над внутренней и внешней политикой Украины. Это, заметил чиновник, тоже не новость.

Материал CNN

Издание опубликовало материал о том, что армия РФ нацелилась на новый регион Украины. Москва стремится к расширению боевых действий, чтобы выйти на границы Днепропетровской области. Контроль над частью этого региона может стать "стратегическим рычагом" в предстоящих переговорах для Кремля.

CNN пишет, что выход в Днепропетровскую область был бы выдающимся моментом для Москвы. Ведь регион может быть первым, который попадет под частичную российскую оккупацию с первых недель полномасштабного вторжения более трех лет назад.

"Для Путина – и, вполне возможно, также для американских участников переговоров – любой российский контроль над частью Днепропетровска может рассматриваться как полезная разменная монета в будущих переговорах", – пишет издание.

Дата публикации 18:25, 10.04.25 Количество просмотров 32 Зеленский опубликовал видео допроса китайского наемника, который воевал за Россию