Comfort’ный Новый год: где взять деньги на мечты и планы? Новости компаний

Comfort’ный Новый год: где взять деньги на мечты и планы? Новости компаний

Кредит Comfort от финансовой компании Moneyveo помогает в различных житейских ситуациях.

В сезон новогодних праздников хочется воплотить в жизнь заветные мечты и желания – не только свои, но и близких людей. И часто в этот период возникают непредвиденные расходы. Исправить ситуацию вполне реально с помощью в финансового сервиса Манивео. Его клиенты могут позволить себе самые изысканные подарки и развлечения в любое время суток и года. Даже в праздничные дни в Moneyveo можно круглосуточно оформить потребительский кредит Comfort – и решить свой денежный вопрос за считанные минуты.

Когда пригодится Comfort?

Кредит Comfort от финансовой компании Moneyveo помогает в различных житейских ситуациях. К примеру:

Муж решил подарить жене на Рождество ювелирное украшение. Но сумма покупки немного превысила баланс средств на дебетовой карте, а месячный лимит на кредитке исчерпан.

Или вы с друзьями собрались на горнолыжный курорт в Буковель. Забронировали номер в отеле, сауну… Но тут у вас сломалась машина. Одолжить денег у знакомых или взять кредит в банке – не самый удобный вариант.

Вы со второй половинкой спонтанно решили слетать в одну из европейских столиц на рождественские распродажи. Но полной суммы на билеты в этот момент не достает. Как быть?

Лучшим выходом из подобных историй может стать оформление кредита Comfort в Манивео. Всего несколько кликов со смартфона, и ваша карта пополнена. Значительная кредитная сумма и срок, прозрачные условия, выгодные ставки со льготным периодом кредитования, отсутствие поручителей и звонков – это не все, чем выгоден кредит Comfort.

Комфортные условия

Кредит Comfort от финтех-компании Moneyveo предполагает потребительское кредитование до 30 000 грн. Его можно погашать равными частями каждые две недели на протяжении 140 дней. Для получения средств понадобится паспорт, ИНН и банковская карта.

Оформив Comfort, новый клиент компании получает льготный период пользования – 42 дня, в течение которого проценты не начисляются. С 43-го дня и при повторных обращениях в сервис Дисконтная процентная ставка составит 0,69% в день от суммы кредита.

Представьте только, какие покупки вы сможете себе разрешить, имея на карте такую сумму! Новый iPhone 13 mini, большой плазменный телевизор или вместительный диван в гостиную. А может, вы осуществите сказочную поездку в Вену, посетив знаменитое кафе интеллектуалов «Централь» и отведав в нем яблочный штрудель? Или полетите в жаркую страну, и пока все суетятся в праздничной суматохе, будете спокойно нежиться на солнце?

Шаги оформления

Кредит Comfort можно получить на личную банковскую карту VISA или MasterCard. Для этого нужно сделать несколько простых действий:

1. Зайти на moneyveo.ua и на калькуляторе во вкладке Comfort выбрать желаемую сумму и срок кредитования.

2. Нажать кнопку "Получить кредит" и оформить заявку. Новому пользователю понадобится заполнить небольшую анкету, указав личные данные.

3. Подождать решение по заявке, которое система примет автоматически в течение 1-2 минут.

4. В случае положительного ответа прочитать электронный договор и согласиться с его условиями.

5. Получить деньги на карту и скорее воплотить мечту в жизнь.

Благодаря сервису Moneyveo финансовые проблемы уже перестают быть таковыми. Ведь люди могут получить деньги на необходимые траты или создание праздничного настроения в любой момент – быстро и без лишних хлопот.

ООО "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ". Предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная.

Кредит "КОМФОРТ": срок до 140 дней, сумма до 30000 грн, реальная годовая процентная ставка от 82,40% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки – на moneyveo.ua/ru/confidentiality/tariffs/.

Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.