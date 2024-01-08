COVID-19, грипп и другие патогены: ВОЗ призвала вернуться у масочному режиму

Киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения. Со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) власти столицы напомнили о целесообразности профилактики и защиты от COVID-19, гриппа и других патогенов.

Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам заместителя, соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами.

"В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты", — отметил Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

"В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, который определит врач, вовремя проходить тестирование на COVID-19", — отметил Николай Поворозник и напомнил, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни есть вакцинация.

Добавим, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти стран предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам. Особенно тем, кто входит в "зону риска".

Тем временем в мире заговорили о новом штамме коронавируса. У пациентов появились неожиданные симптомы, кроме уже привычного насморка и боли в горле.

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