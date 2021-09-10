"COVID-19 становится эпидемией невакцинированных": украицам объяснили, почему надо прививаться от коронавируса

"COVID-19 становится эпидемией невакцинированных": украицам объяснили, почему надо прививаться от коронавируса

Сейчас в Украине до 12 млн доз вакцины на остатках.

Коронавирус становится "эпидемией невакцинированных лиц". Поэтому во избежание рисков тяжелого течения и смерти, гражданам следует прививаться против COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

"COVID-19 становится эпидемией невакцинированных лиц. В странах, где более 70% взрослого населения вакцинировано, не вводят дополнительных жестких карантинных ограничений, поскольку значительно уменьшаются госпитализации и значительно уменьшается количество людей, которые попадают в реанимацию", — сказал глава Минздрава.

По данным Ляшко, с начала прививочной кампании в Украине привезли уже более 22 млн доз вакцины, из них 10,5 — использовали.

"Сегодня мы имеем примерно 12 млн доз вакцины на остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных вакцин", — отметил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что поставки вакцин в Украине будут бесперебойными. Поэтому Виктор Ляшко подчеркнул важность вакцинации.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас Минздрав разрабатывает менее жесткие нормы, которые не будут касаться в случае локдауна вакцинированных граждан.

Также украинцам объяснили, можно ли сочетать вакцины от COVID-19 и ОРВИ.

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