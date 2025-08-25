COVID атакует Украину: зафиксировано резкое увеличение заболевших

Больница / © Pixabay

В Киеве на 34-й неделе 2025 года зафиксирован резкий рост случаев COVID. Количество больных выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлой неделей — 1121 случай против 703. Среди них 933 взрослых и 188 детей.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней

За последнюю неделю в больницы госпитализированы 117 человек, включая 57 детей, 6 пациентов находятся в реанимации. Эксперты обращают внимание на выявление нового штамма Stratus (XFG), который может усилить распространение инфекции среди населения.

Сравнение с аналогичным периодом прошлого года показывает, что заболеваемость сейчас ниже в 2,2 раза, однако медики призывают граждан не игнорировать профилактические меры. Рекомендовано своевременно обращаться к врачу при первых симптомах, вакцинироваться и соблюдать правила гигиены.

Медики отмечают необходимость вакцинации и осторожности в общественных местах.

Напомним, ранее мы писали о том, что с сентября Минздрав начнет еженедельный мониторинг показателей, и если ситуация приблизится к пандемическому уровню, возможно введение локальных карантинных ограничений в отдельных регионах.